10 Aralık’ta mektup yazmışlardı: CHP’li üç vekil partiden istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa etti. İstifalar sonrasında CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e indi.

Fotoğraf: AA

Meclis’te istifa gerekçelerini anlatmak amacıyla açıklama yapan vekiller, rahatsızlıklarını ve taleplerini 26-27 Ocak’ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sunduklarını söyledi.

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Özcan Özel taleplerini şöyle sıraladı:

*Atatürk’ü benimsemeyenlerin partiden uzaklaştırılması

*Marjinal bir yapı olan 10 Aralık Hareketi’ne geçit verilmemesi

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*Birinci parti olmak için çaba sarfedilmesi

*Terörün her türünün kınanması ve HDP’yle parti arasına mesafe konulması

*Kurucu değerlerle ilgili 10 Aralık 2020 tarihli mektuptaki hassasiyetlerin değerlendirilmesi

*Muharrem İnce gibi ‘dışlanan isimler’le diyalog kurulup partide kalması için ikna edilmesi

*Parti içi demokrasinin derinleştirilmesi

Aksoy ve Çelebi de kurucu değerlerden uzaklaşıldığını ifade ederek Kılıçdaroğlu ve Özel’le yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını ifade etti.

’29 Ekim Gücü’

Kendilerine ’29 Ekim Gücü’ adını veren üç milletvekili, 10 Aralık’ta kaleme aldıkları mektubu parti genel merkezine sunmuştu. Mektupta; 10 Aralık Hareketi’nin CHP’yi ele geçirdiği iddia edilerek, partinin HDP’yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz edilmişti.

Kılıçdaroğlu da, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur” yanıtını vermişti.

Üç isim bu hafta içinde önce Özel ile salı günü ise Kılıçdaroğlu ile biraraya gelmiş ve mektupta dile getirdikleri rahatsızlıklarını yüz yüze ifade etmişlerdi.

10 Aralık Hareketi

Dönemin DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin çağrısıyla 10 Aralık 2005’te İstanbul’da yapılan toplantıda CHP’ye alternatif yeni parti bir kurulması masaya yatırılmıştı. Toplantıya Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimler katılmıştı.