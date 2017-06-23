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CHP’li Tuncay Özkan: Demirtaş’ın barış çığlığı kaosta kaybolup gidiyor


 

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “(HDP Eş Genel Başkanı Selahattin) Demirtaş konuştu, önemli şeyler söyledi ama Türkiye’de öyle bir kaos yaratılıyor ki, onun barış çığlığı orada kaybolup gidiyor” dedi.

Fotoğraf: Dihaber

Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde Dihaber’e konuştu.

Özkan şunları söyledi: “Adalet bu dünyada bu gök kubbeyi taşıyan direktir. Bu direk yıkıldığı zaman bu direk de yıkılır. Eğer biz böyle bir dünyada yaşayacaksak zaten bu gök kubbe yıkılsın. Önemli olan çocuklarımıza, gelecek yüzyıllara büyük ve güçlü bir Türkiye bırakabilmek. Adalet olmayınca bunların hiç birisi olmuyor.”

‘Etkisi Edirne’ye kadar uzanacaktır’

CHP’li vekil, yürüyüşün Maltepe’yle sınırlı kalmaması gerektiği yönündeki beklentilere ilişkin de şunları söyledi: “Zaten bu yürüyüşün Selahattin Demirtaş, Enis Berberoğlu ya da Cumhuriyet gazetesinin içeride olan yazar ve muhabirleri diye bir ayrımı yok. Herkesi kapsıyor. Bence bu yürüyüş nereye kadar giderse o gittiği yerden sonrası da gerçekleşmiş olur. Edirne de değil İstanbul’da da bitse etkisi Edirne’ye kadar ulaşacaktır.” 

‘Özgürlük için adalet, barış için adalet’

Daha önce Demirtaş’a ilişkin söylediği sözlerin sorulması üzerine Özkan şunları dile getirdi: “Demirtaş söyleyeceğini söyledi zaten. Birlikte yaşamanın koşullarını anlattı, silaha karşı olduğunu söyledi. Tüm bunlar Türkiye’nin özlediği şeyler ama Türkiye’de öyle bir kaos, öyle bir gürültü yaratılıyor ki onun oradan söylediği barış çığlığı kaybolup gidiyor. Bu yürüyüş onun o çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe bürünmüş şekli. Başka bir şey değil yani. Özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz, barış istiyoruz. Genel Başkan her yerde aynı şeyi söylüyor, özgürlük için adalet barış için adalet.” 

Yürüyüşün ortaklaşması gerektiğine de işaret eden CHP’li vekil, özellikle referandumdaki ‘Hayır’ cephesinin Adalet Yürüyüşü’nde yan yana ve birlikte yürüdüğünü söyledi.

Cezaevinde ziyaret etmişti

Özkan, 28 Nisan’da Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettiğini duyurmuş ve görüşmeyle ilgili Twitter’dan şunları yazmıştı: “Türkiye’nin birliği, bütünlüğü; adalet, özgürlük, barış için müthiş düşünceleri var. Türkiye, Selahattin Demirtaş’ı daha bir can kulağıyla dinlemeli. İlk duruşmadan itibaren söyleyecekleri çok önemli.”

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