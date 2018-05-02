CHP’li Torun: Adayımızın partili biri olacağını düşünüyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı adaylarının parti içinden bir isim olacağını düşündüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının parti içinden olması gerektiği yönündeki görüşe karşılık olarak, “Aday, illa ki CHP kökenli olsun söylemi yanlış” demişti.

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CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda. AKP’nin kurucu kadrosundan Abdüllatif Şener’in ismi de kulislerde konuşuluyor.

AA’ya konuşan Torun, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin seçim ittifakında anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi: “Biz ilkeler etrafında birleştik. Hep böyle belli spekülasyonlar yapıldı, bir bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışıldı ama biz baştan beri ilkeleri koyduk ve o ilkeler etrafında bir arada olma, birlikte bu süreci yönetme kararı alındı. Bu da detaylandırılıp cuma günü de cumhurbaşkanı adayımızı açıkladıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu ittifakla ilgili mutlaka bir belge olacaktır. Sonuçta bu sözle olacak bir iş değil. Elbette taraflar bir araya gelip birbirlerine karşı sorumluluklarını mutlaka bir belgeye dönüştüreceklerdir.”

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İttifaka henüz bir isim konmadığını da dile getiren CHP’li yönetici, “Zannederim yarın bir isim konur ama ben şahsi olarak ‘demokrasi ittifakı’ diyorum. Çünkü biz tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunuyoruz ve hukuku, özgürlüğü savunuyoruz, eğer benim öyle bir yetkim olsa adına ‘demokrasi ittifakı’ derim ama mutlaka görüşmelerden sonra ortak bir ifade koyulur” diye konuştu.

Torun, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soru üzerine de, “Ben bu yönde ancak tahminimi söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı adayımızın bir partilimizin olacağını düşünüyorum” dedi.