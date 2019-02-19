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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Tire belediye başkanı istifa edip DSP’ye geçti

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, CHP’den istifa ederek DSP’ye geçti.

Fotoğraf: DHA

Makamında basın toplantısı düzenleyen Çiçek, CHP’nin Tire’de İYİ Parti’den iki kat fazla oy aldığını, buna rağmen parti yönetiminin ilçeyi tamamen İYİ Parti’ye bıraktığını aktardı.

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Çiçek, “Halka rağmen bu tür anlaşmalar bence geçersizdir. Önemli olan halkın iradesidir. Bizi bu makama Tire’de yaşayan insanların oyları getirdi, Ankara’dakiler değil” diye konuştu.

Belediye başkanı, Tire’de 67 yıl sonra CHP olarak seçimi kazandıklarını, CHP’nin ilçe adına verdiği kararı yanlış bulduğunu, emeklilik planları yaparken halkın kendisine baskısı nedeniyle devam etme kararı aldığını söyledi. Çiçek 31 Mart’ta DSP’den aday olacak.

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Çiçek, 1999 ile 2004 arasında Anavatan Partisi’nden (ANAP), 2009- 2014’te Demokrat Parti’den (DP), 2014- 2019’da da CHP’den Tire belediye başkanlığını yürütmüştü.

CHP’den daha önce eski Şişi belediye başkanı Mustafa Sarıgül, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, eski Çankaya belediye başkanı Haydar Yılmaz ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar DSP’ye geçmişti. Tüm adayların ortak özelliği CHP’den yeniden aday gösterilmemek..

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