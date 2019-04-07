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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Tezcan’ın iddiası: Büyükçekmece’de İçişleri devrede, listelerle eve giriliyor

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP’nin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde seçimleri iptal ettirmek için yaptığı başvurunun ardından polisin seçmen listeleri üzerinden gidip kontrol yaptığını önü sürdü.

Fotoğraf: DHA

Büyükçekmece’de seçim öncesi birçok kişinin yaşamadıkları adreste seçmen kaydı tespit edilmiş ve silinmişti. Olayla ilgili biri belediye görevlisi biri nüfus memuru iki kişi tutuklanmıştı. AKP’nin bu olaya istinaden Büyükçekmece seçimlerini iptal ettirmek yaptığı başvuruyu il ve ilçe seçim kurulları reddetmişti.

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Halk TV’de İstanbul’da itirazlar üzerine oyların yeniden sayımını değerlendiren Bülent Tezcan şunları söyledi: “YSK, temsilciler usulsüzlük varsa tutanak tutar. Eğer mantıklı ise torbalar açılır. Bu seçimde de bazı yerlerde verdiği kararlar doğru. Delilsiz sayamam dediği yerler var. İstanbul için ayrı bir uygulama yapıyor. Yargı eliyle bir tuzağın parçası olunuyor. Sayıyorlar, sayıyorlar tamamlayamıyorlar. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devrede. Seçim Kurulu’ndaki seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar.”

Bülent Tezcan iddiasına ilişkin ayrıntı vermedi.

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