CHP’li Tezcan’dan yürüyüş kampı yakınına gübre dökenlere: Kartvizitlerini bırakmışlar

CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanına gübre dökülmesine ilişkin “Kartvizitlerini bırakmışlar” dedi.

Partinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı yürüyüş bugün 14’üncü gününü geride bıraktı.

Düzce’de dün akşam kamp yapan yürüyüşçülerin yakınına kamyonla gübre dökülmüştü. Yine bugün de güzergah üzerinde mermi görülmüş, yürüyüşçüler bir araçtan atıldığını söylemişti.

Gübre göndermesi

Yürüyüşün bugünkü molasında toplanan Düzce İhsaniye mevkisinde merkez yönetim kurulunun (MYK) ardından konuşan Tezcan, gübre dökülmesi konusuna değindi.

Bunun kendilerine hakaret olmasının yanı sıra Düzce halkına da saygısızlık olduğunu ifade eden Tezcan, “Şimdi onlar oraya kartvizitlerini bırakmışlar. Önce şunu bir ayıralım. Düzceli vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi, ilimizi bu çirkin provokatif eylemden ayırıyoruz. Düzceli hemşehrimizin de bundan rahatsız olduğunu ilettiler. Siyasi aidiyet vardır yoktur o konuda spekülasyon yapmak istemem. Ama şunu biliyorum ki bu yürüyüşten çok ciddi rahatsız olup, bu rahatsızlığını ulu orta ifade edenler bu tip provokatif eylemlere bilerek ya da bilmeyerek pozisyon hazırlayanlardır. İktidara çok büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

‘Provokasyona karşılık yok’

Tezcan, 9 Temmuz’de yürüyüşün son bulacağı Maltepe’de saat 16.00’da miting meydanında olacaklarını belirterek, bugüne dek 241 kilometre yürüdüklerini, bundan sonra 179 kilometre daha yolları olduğu bilgisini verdi.

CHP sözcüsü, yürüyüş boyunca ‘çeşitli provokasyonlarla karşı karşıya kaldıklarını’ söylerken, şöyle devam etti: “Provokatif eylemlere hiçbir şekilde karşılık vermeyeceğiz. Provokasyona teslim olmayacağız. Provokasyonlar bizi korkutmayacak, bu yürüyüşü zayıflatmayacak. Her provokasyon, yürüyüşe katılanları ve hatta izleyenleri daha fazla bileyip, bilinci çelikleştiren ve yürüyüşün gücünü artıran bir müdahale niteliğine dönüşüyor. Kararlılığımız karşısında her türlü provokasyon aciz kalacak.”

Protestoculara seslendi

Tezcan, kendilerini protesto edenlere de şu sözlerle seslendi: “(Genel başkan) Birçok vatandaşımızın evinden çıkıp kahveye gitmeye üşendiği bir dönemde 420 kilometre yolu tek bir kelime tek bir sözle yürüyor. ‘Adalet’ diyor. ‘CHP’ demiyor. ‘Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yıkacağım’ demiyor. Bir siyaset husumetinden bahsetmiyor. ‘Adalet’ diyor. Bir düşünün o protesto eden sınırlı sayıda vatandaşlarımız. Bir düşünün, neden? Bu kadar konforu bırakıp 35 derece sıcağın altında, fırtına yağmurun altında bir ana muhalefet partisi genel başkanı niye yürür? Bütün Türkiye, dünya bunu düşünüyor. Siz de bunu bir oturup düşünün. Düşündüğünüzde siz de anlayacaksınız bunun ne kadar kutlu bir yürüyüş olduğunu.”