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CHP’li Tezcan’dan Erdoğan’a: Racon keserek iş görenler bir gün aynısına hazır olmalı 

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Racon kesilecekse ben keserim” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden seslendi: “Racon keserek iş görenler, bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı.”


Erdoğan, AKP içindeki tartışmalarda kendisi adına konuşanları işaret ederek “Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim” demişti.

‘Devletin tepesinde racon kesilmez’

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan Tezcan şunları yazdı: “Raconu mafya babaları keser. Devletin tepesinde racon kesilmez. Racon devleti mi, hukuk devleti mi? Yeni Türkiye’de hukuk devletinden racon devletine geçiş tamamlandı. Racon keserek iş görenler, bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı.”

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