CHP’li Tezcan’a ateş açan saldırgan: İsteseydim kafasına da sıkardım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a silahlı saldırı düzenleyen Alparslan Sargın, çıktığı hakim karşısında “İsteseydim kafasına da sıkardım ama bizim amacımız öldürmek değil” dedi.

CHP’li Tezcan, Aydın’da bir restoranda silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı.

Hakkında soruşturma açılan saldırgan Sargın hakkında kemik kırığı ve hayati tehlike oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama suçundan altı yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

‘Tezcan şehitlerimize saygısızlık yaptı’

Saldırıyla ilgili Aydın 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında ifade veren Sargın, HDP kongresinde PKK’lılar için saygı duruşu yapıldığını ve bu esnada Tezcan’ın ayağa kalktığını savunarak, “Şehitlerimize yaptığı saygısızlık bir Aydınlı olarak beni derinden yaralamıştı. Ben memleketini seven birisiyim. Tezcan, bizlerin oylarıyla seçilen biridir. Teröristler için saygı duruşunda bulunması beni çok etkiledi. Her şeyden önce şehit ailelerinden ve Aydınlılardan bir özür dilemesini beklerdim” dedi.

‘Amacımız öldürmek değil’

Alkolün etkisi altında oluğunu öne süren saldırgan “Daha önce kullandığım ilaçlar vardı, yaklaşık bir aydır kullanmıyordum. Bunun ve alkolün de etkisiyle Tezcan’ın o hareketleri aklıma geldi ve yanında yaklaşık silahımı baldırına dayayıp bir el ateş ettim. İsteseydim kafasına da sıkardım ama bizim amacımız öldürmek değil” diye konuştu.

Ateş ettikten sonra Tezcan’la aynı masada yemek yiyen kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Sargın, “Öldürülen teröristlere değil, şehitlere saygı duyacaksın. Terör örgütlerine değil devletine sahip çıkacaksın” diyerek olay yerinden ayrıldığını ileri sürdü.