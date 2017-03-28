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CHP’li Tezcan anketleri paylaştı: ‘Hayır’ yüzde 55, ‘Evet’in yüzde 3’ü aslında bizi destekliyor

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ellerine ulaşan tüm anketlerde ‘Hayır’ oylarının yüzde 55’i gösterdiğini, ayrıca ‘Evet’ oyu vereceğini söyleyenler arasında da yüzde 3 oranında gizli ‘Hayır’cıların olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Referandum çalışmaları kapsamında İzmir’de bulunan Tezcan, 16 Nisan’da çıkacak sonuca ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye’nin hemen her yerinde özellikle de Orta Anadolu’da çok olumlu mesajlar aldıklarını anlatan Tezcan, ellerine ulaşan anketlerde ‘Hayır’ oylarının yüzde 55 seviyesinde olduğunu söyledi. Tezcan, ‘Evet’ oyu vereceklerini açıklayanlar arasında da yüzde 3 oranında gizli bir desteklerinin bulunduğunu kaydetti.

Referandumun bir ‘parti seçimi’ olmadığını söyleyen Tezcan, “Vatandaş bunun ayrımını yapmış. Demokrasiyi, geleceği oyluyoruz. İktidardakileri sevip sevmemesine, siyasi tercihlerine göre bakmıyor. ‘Bir kişinin eline bu kadar yetkiyi vermeyeceğiz’ diyor. ‘Ya sonrası ne olacak’ diyor” diye konuştu. 

“Bu anayasa tercihi Türkiye’yi daha büyük bir kıskaca sokma teklifi” diyen Tezcan, anayasa değişikliğine kişilerden bağımsız uzun süreli bakmak gerektiğini vurguladı.

‘Sandıktan ‘Hayır’ çıkacağını görüyoruz’

Tezcan, şunları söyledi: “Ülkeyi bilinmez, içinden çıkılmaz maceraya sürüklemek istiyorlar. Osmanlı padişahlarında bile olmayan yetkiler, 2017 yılında bir kişiye verilmeye çalışılıyor. Biz o bir kişiyle ilgili değiliz. İnsanlar fanidir. Bu kadar yetki bir kişiye teslim edilmez. Bunun için anayasa yapılmaz. Anayasalar yetkileri kısıtlamak için yapılır. İnsanlık tarihi diktatörlerin verdiği acılarla doludur. Geleceği kurarken de tarihten ders almalıyız. Bu teklifin geçmeyeceğini vatandaşlarda görüyoruz. Sadece CHP’lilerin kampanyası değil. Türkiye’de bütünlük, birlik ve beraberlik isteyenlerin bölünmeye fırsat vermek istemeyenlerin, ortak akılla bir sistemi güçlendirmek isteyen herkesin hayırlı bir sonuç beklediği seçim. Sandıktan ‘Hayır’ çıkacağını görüyoruz.”

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