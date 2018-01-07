CHP’li Tezcan: AKP bize ‘Belediye başkanlarınızı bizim gibi istifa ettirin’ dedi

CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, hükümetin kendilerinden CHP’li belediye başkanlarını istifa ettirmelerini istediğini öne sürdü.

Partisinin Aydın il kongresinde konuşan Tezcan, AKP’nin kendilerine ‘pazarlık önerisi’yle geldiğini ifade etti.

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Sözü görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a getiren Tezcan, görevden almayı “Bu, iktidar eliyle belediye başkanlarına kumpas kurma planıdır” sözleriyle anlattı.

CHP’li yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu kumpasa ortak olmayacağız. Belediye başkanlarımızı size yedirmeyeceğiz. Bize kirli bir pazarlık önerdiler. ‘Biz kendi işimize gelmeyen belediye başkanlarını istifa ettireceğiz, siz de istifa ettirin. İstifa etmezlerse savcılık, adliye yolu açılır’ dediler. Biz buna ortak olmadık çünkü belediye başkanlarımızın verilmeyecek bir hesabı yoktur. Belediye başkanlarını görevden almak halkın iradesine kumpas kurmaktır.”