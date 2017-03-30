Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

CHP’li Tekin’in iddiası: ‘Hayır’ın yüzde 63’ün altına düşmesi mümkün değil

 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, referandumda ‘Hayır’ oylarının yüzde 63’ün altına düşmeyecceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Afyon’da konuşan Tekin, referandumda ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oyları arasındaki farkın giderek açıldığını belirterek, “Size bir müjdem var, sahadaki gördüğümüz manzara, çok şükür vatandaşımız ayın 16’sında destan yazacak. ‘Hayır’ oyları çok yüksek oranda. Öyle 3-5 puan değil çok çok yüksek oranda. 63’ün altına düşmesi mümkün değil” dedi.

‘İnşallah yüzde 35’i de ikna ederiz’

Tekin, yüzde 63 dışındaki yurttaşların da ikna edilmesi gerektiğini söyledi: “İnşallah umut ediyoruz ki bu son 20 günlük süre içerisinde de o yüzde 35’lik banttaki kardeşlerimizi ikna ederiz. Sevgili Ak Partili, MHP’li kardeşlerim 2010 yılında yapmış olduğunuz hatayı ancak böyle telafi edebilirsiniz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ellerine ulaşan tüm anketlerde ‘Hayır’ oylarının yüzde 55’i gösterdiğini, ayrıca ‘Evet’ oyu vereceğini söyleyenler arasında da yüzde 3 oranında gizli ‘Hayır’cıların olduğunu söylemişti.

CHP’li Tezcan anketleri paylaştı: ‘Hayır’ yüzde 55, ‘Evet’in yüzde 3’ü aslında bizi destekliyor

Çavuşoğlu anketleri ‘sıfırladı’: Yüzde 60’a doğru gidiyoruz

SONAR anketi: ‘Hayır’ yüzde 51,2; ‘Evet’ yüzde 48.8, ‘Hayır’ rahatça ifade edilemiyor

Başbakanın ‘içi rahat’: Kritik durum görmüyorum, referandum ‘Evet’le sonuçlanır

Gezici Araştırma: Yüzde 68 kararsız ‘Hayır’a yakın, yüzde 52,6 AKP’li değişikliği bilmiyor

Konsensus anketi: ‘Hayır’ yüzde 51.2, ‘Evet’ yüzde 48.8

Avrasya Kamu Araştırmaları: ‘Hayır’ yüzde 55.53, ‘Evet’ yüzde 44.47

AKP’ye yakın şirketten uyarı: ‘Evet’ yüzde 45-47 bandında, partide gizli ‘Hayır’cılar var

Başbakana gelen anket: Ege dışındaki beş bölgede ‘Evet’ önde, Marmara başabaş

ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

Gezici Araştırma’nın sahibi: Kararsızlar oy verirse ‘Hayır’lar artar

Net Araştırma anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...