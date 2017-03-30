CHP’li Tekin’in iddiası: ‘Hayır’ın yüzde 63’ün altına düşmesi mümkün değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, referandumda ‘Hayır’ oylarının yüzde 63’ün altına düşmeyecceğini öne sürdü.

Afyon’da konuşan Tekin, referandumda ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oyları arasındaki farkın giderek açıldığını belirterek, “Size bir müjdem var, sahadaki gördüğümüz manzara, çok şükür vatandaşımız ayın 16’sında destan yazacak. ‘Hayır’ oyları çok yüksek oranda. Öyle 3-5 puan değil çok çok yüksek oranda. 63’ün altına düşmesi mümkün değil” dedi.

‘İnşallah yüzde 35’i de ikna ederiz’

Tekin, yüzde 63 dışındaki yurttaşların da ikna edilmesi gerektiğini söyledi: “İnşallah umut ediyoruz ki bu son 20 günlük süre içerisinde de o yüzde 35’lik banttaki kardeşlerimizi ikna ederiz. Sevgili Ak Partili, MHP’li kardeşlerim 2010 yılında yapmış olduğunuz hatayı ancak böyle telafi edebilirsiniz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ellerine ulaşan tüm anketlerde ‘Hayır’ oylarının yüzde 55’i gösterdiğini, ayrıca ‘Evet’ oyu vereceğini söyleyenler arasında da yüzde 3 oranında gizli ‘Hayır’cıların olduğunu söylemişti.