CHP’li Tekin’e göre Kılıçdaroğlu-İnce fark etmez: İstanbul adaylığı istiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul belediye başkanlığına aday olmak istediğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul belediye başkanlığına aday olduğu 2009 yerel seçimlerinde CHP İstanbul il başkanı olan Gürsel Tekin’in adı o günlerden bu yana hep Kılıçdaroğlu’na en yakın isimler arasında anılmıştı. Son kurultayda parti yönetiminde yer verilmeyen Tekin ile Kılıçdaroğlu’nun yollarının ayrıldığı yorumları yapılıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu’na destek veren 129 milletvekili arasında imzası bulunmayan Tekin’in mza toplanan kurultay konusunda aldığı tavır merak konusuydu.

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Habertürk’te Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Tekin parti içindeki çekişmede Kemal Kılıçdaroğlu’ndan mı Muharrem İnce’den mi yana olduğu konusunda şöyle dedi: “CHP’nin bütün partilerden farklı oluşunun temel nedeni kendi iç mekanizmasındaki demokratik kuralları işletmesidir. Her seçimden sonra parti kendisini gözden geçirmeli. Bundan çekinecek, korkacak herhangi bir şey yoktur. Hiç tereddütsüz, kurultay olmalıdır. Herhangi bir imzaya gerek duyulmaksızın sayın genel başkanımızın kendisinin bunu talep etmesi lazım. Bundan korkmayıp eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını işleteceğiz ki daha sonraki seçimlerde aynı hatalarla karşı karşıya kalmayalım. Herhangi bir tarafta da olmamak kaydıyla bunu söylüyorum.”

‘Tereddütsüz kurultay olmalıdır’

Olağanüstü kurultayın toplanması için imza toplama çalışmaları için “Hiç tereddütsüz, kurultay olmalıdır. Herhangi bir imzaya gerek duyulmaksızın, sayın genel başkanımızın kendisinin bunu talep etmesi lazım” diyen Tekin, kendi hedefini şöyle açıkladı: “2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olmak istiyorum. Bu şehri ihanetçilerin elinden kurtarmak istiyorum.”

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‘İnce ya da Kılıçdaroğlu farketmez’

Adaylık talebini ilk kez dile getirdiğini belirten Tekin’in hangi olası genel başkanın İstanbul adaylığı için kendisini tercih edebileceği konusundaki yorumu da şöyle: “Sayın genel saşkanımız dahil olmak üzere yedi genel başkanla çalıştım. Benim için öncelikle partimin kurumsal kimliği önemlidir. Gelen hangi arkadaşım olursa olsun; sayın genel başkanla çok yakın dostluğum var, Sayın İnce ile 30 yıllık bir yol arkadaşlığım var. Hiç kimseyle bir sorunum yok. Benim için fark etmez. “