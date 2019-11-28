CHP’li Tekin: Yargıtay, AKP’den istifa işlemlerini yavaşlatıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP’den kamuoyuna yansıyandan çok daha fazla üyenin istifa ettiğini ancak Yargıtay’ın gerçek rakamı saklamak için bilinçli şekilde süreci yavaşlattığını ileri sürerek “Toplu kopuşu göstermek istemiyorlar” dedi.

Yargıtay’ın verilerine göre, AKP’nin 2017’de 10 milyon 719 bin 234 olan üye sayısı 9 milyon 816 bin 987’ye geriledi.

Reklam

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre AKP’den istifa etmek isteyen vatandaşların toplam sayısının bir buçuk milyonu geride bıraktığını ifade eden Tekin, Yargıtay işlemleri yavaşlatmazsa ‘ortaya çıkacak rakamın şaşkınlık yaratacağını’ belirtti.

‘Vatandaş hiçbir partiye oy vermek istemiyor’

CHP’li vekil istifaların gerçek sebebinin ekonomik sorunlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bu kadar insanın oyunu verdiği partiden ayrılması pek de hayra alamet değil. Vatandaş toplumuna yabancılaşan siyasi iklimden sıkılmış durumda. Neredeyse hiçbir siyasi partiye oy vermek istemiyor.”

‘Yoksulluk insanların belini büktü’

Vatandaşların partiden istifa etme sorununu sadece AKP’nin yaşamadığını ancak en büyük etkinin iktidar partisinde görüldüğünü vurgulayan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: “İşsizlik ve yoksulluk vatandaşın belini bükmüş durumda. Toplumdan uzaklaşan ve kendisini saraya kapatan yönetim anlayışı değişmedikçe, vatandaş, seçip yolladığı milletvekilinin etkinliğinin elinden alındığını gördükçe siyasetten tamamen kopacaktır”