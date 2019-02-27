CHP’li Tekin: Vatandaş zamlarla boğuşurken kamu taşıt gideri yüzde 177 arttı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kamunun taşıt kirası giderinin geçen yıl yüzde 177 artışla 537 milyon 706 bin liraya çıktığını söyledi. Milletvekiline göre bu harcamaya alınan taşıtlar dahil değil.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Tekin, kamuya ihaleyle alınacak makam araçlarında yerli üretim oranının en az yüzde 51 olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu kurala uyanlara yüzde 15 fiyat avantajı sağlanıyor. Ancak bazı taşıt ihalelerinde yerli üretim oranı yüzde 51’in altında kalınca, ithal araçların ön camları değiştirilerek, ihalede oyun oynanıyor.’‘

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Tekin’in paylaştığı Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2006 yılında 193 milyon 789 bin lira olan kamu taşıt kirası gideri, geçen yıl 537 milyon 706 bin liraya yükseldi.

İnsanların ‘zamlarla boğuşurken‘ makam araçlarındaki harcamaların arttırılmasına tepki gösteren CHP’li vekil, “Sadece bu yılın ocak ayındaki kiralık taşıt gideri 26 milyon 706 bin lira oldu” ifadelerini kullandı.

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Kamu araç sayısında ‘dünya rekoru’

2018 yılı bütçe verilerine göre belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunduğunu ve bunun ‘dünya rekoru‘ olduğunu savunan Tekin, şunları söyledi: “Vatandaş dünyanın en pahalı benzinini, kamudaki mevki sahipleri de milyonluk makam araçları kullanıyor. Türkiye’deki resmi araç sayısı Almanya’dakinin 20 misli.”