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CHP’li Tekin: Kılıçdaroğlu, Nobel’e aday gösterildi

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nobel’e aday gösterildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre Cem TV’ye konuşan Tekin, bazı sivil toplum kuruluşlarının ‘Adalet Yürüyüşü’ gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nu Nobel’e aday gösterdiğini belirtti.

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CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesinin sebebini “Demokrasi, hukuka ve barışa sahip çıktığı için” diye anlattı.

Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları soruşturması kapsamında CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun ardından Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmış, binlerce kişinin katıldığı 25 günlük yürüyüş Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’yle noktalanmıştı. Yürüyüşe, uluslararası basın da yoğun ilgi göstermişti.

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