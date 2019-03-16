CHP’li Tekin: Erdoğan nefret söylemi yayıyor, YSK gereğini yapmalı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cami katliamıyla ilgili sözlerine gösterdiği tepkiyi eleştirdi. Tekin “YSK’yı göreve davet ediyorum. Üç-beş oy uğruna nefret söylemi yayılmasını kınıyorum” dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 11’i ağır 48 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Müslümanları hedef alan ırkçılar tarafından yapıldığı açıklanmıştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırı sonrası yaptığı açıklamada kullandığı “İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor neden benim ülkemde terör var diye” ifadelerine Erdoğan tepki gösterdi. Mitinglerinde, gelen tepkiler üzerine Facebook ve Twitter’dan kaldırılan katliam görüntülerini izleten Erdoğan, CHP liderine yönelik şunları söylemişti: “Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir kendini. Zaten sen şu anda teröristlerle berabersin. Teröristlerle kol kolasın.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin çarpıtılarak iç siyaset malzemesi haline getirildiğini savunmuştu. CHP’den bir tepki de Tekin’den geldi.

Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) ‘göreve çağıran‘ Tekin, “Erdoğan’ın mitingindeki bu hareketin nefret söylemini yaymak, terörizmin yarattığı dehşeti insanlara bir kez daha hatırlatmak” dedi.

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Tekin ayrıca RTÜK’e de çağrı yaparak ‘nefret söylemi yayan bu tip mitinglere‘ karşı önlem alınmasını istedi.