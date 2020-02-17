CHP’li Tekin: AKP, FETÖ’ye 934 kamu arazisi ve 109 yurt kurma izni verdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarına ilişkin “FETÖ’ye, parsel parsel arazi verenlerin yüzü kızarmıyor, bir de milleti FETÖ’cülükle suçluyorlar” dedi.

Fotoğraf: CHP

Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre, Tekin, AKP’nin Gülen cemaatine ülke genelinde 934 kamu arazisi, 109 yurt ve 23 sağlık kuruluşu kurma izni verdiğini söyledi.

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CHP’li vekil, “Bu durumda FETÖ’ye kim yardım ve yataklık etmiştir? 2010 referandumundan sonra, tüm vakıfların başvurusu reddedilirken, FETÖ’nün arsa talepleri kabul edilmiştir” diye konuştu.

Gürsel, “FETÖ ile mücadele edilecekse önce parayı, imarı ve ihaleleri takip etsinler. Yurt dışındaki okulları ziyaret eden siyasetçilere baksınlar, istihbarata gerek yok” ifadelerini kullandı.