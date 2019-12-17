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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Tanrıkulu’ndan Şehir Üniversitesi için soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bilim Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devletten bedelsiz olarak 400 dönümlük arazi tahsis edildiği ve üniversitenin inşaatına başlamak için araziyi teminat göstererek kredi kullandığı iddialarını Meclis’e taşıdı.

Halkbank’a 417 milyon liralık borcu nedeniyle üniversite hakkında haciz işlemi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üniversiteye hazine arazisini tapusuyla devrettiğini, Halkbank’ın da üniversiteye kredi verdiğini söylemiş; Davutoğlu’nun yanısıra eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı ve eski bakan Mehmet Şimşek’i de dolandırıcılıkla suçlamıştı.

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Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

-Bilim Sanat Vakfı kurucuları kimdir?

-İstanbul Şehir Üniversitesine, önce devletten 400 dönümlük arazi tahsis edildiği, sonra ise arazinin bedelsiz olarak üniversiteye devredildiği ve üniversitenin inşaatına başlamak için araziyi teminat göstererek kredi kullandığı iddiaları doğru mudur?

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-İddialar doğru ise, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 400 dönüm arazi tahsis edilmesi ve arazinin bedelsiz olarak üniversiteye devredilmesi kararlarının altında onayı bulunan yetkililer kimdir?

-Söz konusu iddialara istinaden, kararların altında onayı bulunan yetkililer tespit edilerek ilgili makamlarca inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

-Üniversitenin inşaatına başlamak için araziyi teminat göstererek kullanılan kredinin ödenmediği iddiaları doğru mudur? İddialar doğruysa, söz konusu borcun ödenmemesine ilişkin bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

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