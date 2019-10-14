CHP’li Tanrıkulu’na ‘Barış Pınarı’ paylaşımından soruşturma

Ankara başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Barış Pınarı Harekatı hakkında Twitter’daki “Bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Başsavcılığın yazılı açıklamasında şöyle dendi: “CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 12 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen ‘Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır’ şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”