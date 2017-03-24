CHP’li Tanrıkulu, Elçi cinayetini hatırlattı: Katilleri belli, bir kişi ifadeye çağrılmadı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da vurularak hayatını kaybeden baro başkanı Tahir Elçi’nin katillerinin belli olduğunu, ancak kimsenin ifadeye çağrılmadığını söyledi.

Elçi, 28 kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti.

Eşi Türkan Elçi, cinayetin ‘faili meçhul’ler arasına katılacağından kaygı duyduğunu söylemişti. HDP’nin cinayetin aydınlatılması için verdiği Meclis araştırma önergesi reddedilmişti.

Dihaber’in haberine göre Diyarbakır Barosu, Elçi’nin faillerinin bulunması, soruşturma dosyasının hızlı ve etkili yürütülmesi talebiyle adliye önünde 69’uncu kez toplandı. Avukatların cübbeleriyle katıldığı eylemde, Kürtçe ve Türkçe ‘Seni Unutmayacağız’ pankartı açıldı.

‘Şu an bile işlem yapılsa muhtemel failler ortaya çıkacak’

Eyleme katılan CHP’li Tanrıkulu, Elçi’nin yaklaşık 15 ay önce katledildiğini ve ömrünün mücadeleyle geçtiğini hatırlattı.

Tanrıkulu şöyle konuştu: “Şimdi aynı akıbete kendi soruşturma dosyasının maruz kalması bizler açısından utanç vericidir. Maalesef 15 aylık süre içinde etkin bir soruşturma yapılmadı. Gerçek faillerin açığa çıkması yönünde bir çabanın olmadığını biliyoruz. Aynı gün boş kovanlar toplansaydı olay yerinde, belki bugün failler ortaya çıkmış olacaktı. Şu an da bile Yenikapı Sokak’ta görevliler ile ilgili olarak bir işlem yapılsa muhtemel failler de ortaya çıkacaktır.”

Ateşin hangi yönden geldiğinin belli olduğunu ve kimsenin ifade vermeye dahi çağrılmadığını söyleyen CHP’li vekil, faillerin açığa çıkması için çabalarının devam edeceğini belirtti.