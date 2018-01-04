CHP’li Tanrıkulu: ‘Man Adası’ ve ‘Sarraf davası’nı unutturmak için algı yapılıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için İçişleri Bakanlığı’nın aldığı görevden uzaklaştırma kararının ardından, partililer ve bazı milletvekilleri Beşiktaş Belediyesi’ne geldi.

Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

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Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmıştı.

CHP’li vekil şöyle konuştu: “Görevden alma hukuk dışıdır. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce açılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır savcılığa bile davet edilmemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hem Man Adası belgelerine ve bugün New York’ta gerçekleşen mahkumiyet kararı ile ilgili olarak, kamuoyunu değiştirme algısıdır. Biz belediyelerimizin arkasındayız. Doğrudan doğruya Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş halkına karşı darbe söz konusudur.”