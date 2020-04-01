CHP’li Tanrıkulu: İnfaz yasası eksik, siyasetçiler ve gazeteciler de dahil edilmeli

CHP İstanbul milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkan vekili Sezgin Tanrıkulu, AKP ile MHP’nin hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni infaz düzenlemesini eleştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Yazılı açıklama yayınlayan CHP’li vekil, infaz düzenlemesinin yetersiz olduğunu, ‘birçok eksiklik içermesi nedeniyle toplumda derin infial yarattığını’ ifade etti.

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Tanrıkulu, düzenlemenin ‘siyasi saiklerle içeride tutulan vatandaşları’ da kapsayan bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: “Haklarında bir mahkumiyet kararı olmayan gazeteci, hukukçu, siyasetçi, yurttaşlar bulunurken, hamile ve bebekli tutuklular da görmezden gelinmemelidir. Vatandaşların sağlığı gözetilerek muhtemel af ve infaz indirimi konusunda adil karar alınmalıdır.”

CHP’li vekil, Adalet Bakanlığı’nın 15 Temmuz 2016’dan itibaren çeşitli nedenlerle 72 cezaevinin kapatılarak, 66 yeni cezaevinin açıldığını duyurduğunu belirterek, “Cezaevlerinin hijyenin ve izolasyonun en zor olduğu yerler olduğu aşikar olup, cezaevlerinde tedbirlerin yetersizdir” sözleriyle durumu değerlendirdi.

Tanrıkulu’nun açıklamasında, “Siyasetçilerin ve aktivistlerin olası bir düzenlemenin dışında bırakılmak istenmesi de hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez bir durumdur” denerek, ‘infaz ve adalette eşitlik’ istendi.

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Yeni tasarının yasalaşması halinde, açık cezaevindekiler de olmak üzere 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet ve terör suçlarının kapsam dışı tutulduğu tasarıda infaz oranı ve denetimli serbestlik gibi konularda da düzenlemeye gidildi.