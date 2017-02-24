CHP’li Tanrıkulu: Bu referandum AKP ve Erdoğan’ın Kürtlere zulmünün oylamasıdır

PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin’in Koruköy ilçesindeki işkence iddialarına ilişkin hükümeti derhal yanıt vermeye çağıran CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, referandumun ‘AKP ve Erdoğan’ın Kürtlere uyguladığı zulmün de oylaması’ olduğunu söyledi.

Koruköy’de 11 Şubat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını açıklamıştı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı etiketleyerek “Gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?” diye sormuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanrıkulu’yu ‘terör propagandası’ yapmakla suçlamıştı.

‘Hükümetin işkence iddialarıyla ilgili açıklama yapması gerekiyor’

Dihaber’e konuşan Tanrıkulu, bölgeden avukatlar üzerinden kendisine bilgi aktarıldığını ve bunlara duyarsız kalmasının söz konusu olamayacağını söyledi: “Bölgedeki sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Birçok köylünün gözaltına alındığı, işkence ve kötü muamele gördüğü iddiaları var. Bana gelen ve paylaştığım fotoğraflarda bu iddiaları doğruluyor. Hükümetin bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor.”

Hükümetin bunu yapmak yerine suçlamalarda bulunduğunu dile getiren Tanrıkulu, “Meclis’te konuyu gündeme getirdim, fotoğrafları AKP’lilere gösterdim ama bir şey söyleyemediler” dedi.

‘Bu referandum AKP ve Erdoğan’ın Kürtlere uyguladığı zulmün de oylamasıdır’

Tanrıkulu, ayrıca konuya ilişkin soru önergesi verdiğini hatırlatarak, bu tür olayların özellikle referandum sürecinde korkutma amaçlı olduğunu belirtti: “Bu atmosferde referandum olmaz yapılamaz. Türkiye genelinde OHAL var, bir de bölgede OHAL’dan iki kat daha ağır bir baskı ortamı var. Dolasıyla bölge koşullarında normalleşme sağlanmadan insanların sandığa güvenli bir biçimde gitmesini nasıl yaratacaksınız. Propaganda yapma siyasi faaliyet yürütme imkanı yok zaten bölgede. Bu olmadığı için de adil ve dürüst seçim olmaz.”

16 Nisan’da yapılacak referandumun siyasi partiler arasında bir seçim olmayacağını söyleyen CHP’li vekil sözlerini şöyle bitirdi: “Herhangi bir partiye oy verilmeyecek. Dolayısıyla AKP ve Erdoğan’ın Kürtlere uyguladığı zulmünde oylamasıdır aynı zamanda bu referandum. Sandığa gitmemek bu zulmü onaylamak anlamına gelir ve Erdoğan’da bu sonucu çıkarır. Benim politikalarım haklıymış ve bölge bana destek veriyor diye okur bunu.”