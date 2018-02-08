CHP’li Tanal’dan Müslim’i kabul eden Erdoğan’a suç duyurusu: Suçluyu korudu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim’i 2014 yılında Ankara’da kabul eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tanal “Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır” dedi.

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Tanal, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.09.2014 tarihli kararında PYD, YPJ ve YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak kabul ettiğini Salih Müslim’in mahkeme tarafından kabul edilen terör örgütü PYD’nin eş başkanı olduğunu belirtti.

CHP’li vekil suç duyuru dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Mahkeme tarafından terörist olarak kabul edilen PYD terör örgütünün başındaki kişi ile mahkeme kararından sonra defalarca iktidar tarafından Türkiye’de resmi düzeyde görüşmeler yapılmıştır. Mahkemenin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD’nin başındaki kişi Türkiye’ye geldiği zaman soruşturma yapıp ifade alıp, gözaltı işlemi ve hakkında cezai işlem yapması gerekirken törenle karşılanması suçta ve cezada eşitlik ilkesine suç teşkil eden eylem ve davranışlardır. Ülke bütünlüğümüzü tehdit eden bir terör örgütü yöneticisi ile iktidar yetkililerinin görüşmesi terör propagandası yapmaktır. Şüpheliler ve diğer hiyerarşik sorumlular hakkında soruşturma yapılarak kovuşturma açılmasını yargılamanın icrası ile cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

‘Örgüte yardım eden kişi cezalandırılır’

Erdoğan, Davutoğlu ve Çavuşoğlu’nun cezalandırılması gerektiğini söyleyen Tanal, bu isimlerin suçluyu ‘koruduğunu ve kayırdığını’ öne sürdü.

Tanal şöyle devam etti: “Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır. Özel davetiye, ikramlar, yemekler, protokoller ve karşılamaların tamamı suçtur. Makam ve mevki, suç işleme özgürlüğü vermez. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca bu soruşturmanın yapılarak tüm hiyerarşik sorumlular hakkında işlemin yapılması yasanın amir hükmüdür. Kanunlara göre, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Terör örgütü PYD’nin yöneticisi olarak kabul edilen Salih Müslim’ in gelişine ilişkin olarak kırmızı halı ile karşılanması, Türk Ceza Kanunu’nun 215. ve 122. maddelerine göre cezalandırmayı gerektirir.”