CHP’li Tanal’dan AKP’den istifa etmek isteyenlere dilekçe örneği

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’nin partiden ayrılmak isteyenleri “Mahkeme kararı lazım” diyerek caydırmaya çalıştığını iddia ederek, sosyal medya üzerinden istifa dilekçesi örnekleri paylaştı.

Fotoğraf: tbmm.gov.tr

Tanal, AKP teşkilat sorumlularının, partiden ayrılmak isteyen kişilere ‘üyelikten istifa etmenin mahkeme kararı gerektiren zorlu bir işlem olduğunu’ söyleyerek, kendilerini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

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AKP 1 milyon üye kaybetti.



AKP'ye istifaya gelenler, “Mahkeme kararı lazım” denilip yanlış yönlendiriyor.



Halbuki Yargıtay’a, ilçe seçim kurullarına dilekçe vererek üyelikten çıkabilirsiniz.



Ayrıca istifa işlemini E-Devlet'te de yapabilirsiniz.

Dilekçe örneklerini sunuyorum pic.twitter.com/9UzioSA6Y3 — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) February 17, 2020

CHP’li vekil, Twitter hesabından AKP’den istifa etmek isteyenler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına sunulmak üzere hazırlanmış dilekçe örneklerini paylaştı.

Bir yılda 1 milyon üye kaybettiler

Tanal, paylaşımında ‘AKP’nin son bir yılda 1 milyon üye kaybettiğini’ belirterek, şu ifadelere yer verdi: “AKP’ye istifaya gelenler, ‘Mahkeme kararı lazım’ denilip yanlış yönlendiriyor. Halbuki Yargıtay’a, ilçe seçim kurullarına dilekçe vererek üyelikten çıkabilirsiniz. Ayrıca istifa işlemini E-Devlet’te de yapabilirsiniz. Dilekçe örneklerini sunuyorum.”

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Tanal’ın paylaştığı dilekçe örnekleri

Tanal, başka bir paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: “Ak Partili kardeşlerim, yeter ki siz AKP’den kurtulmak isteyin. İstifa işlemini E Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Sakın kanmayın AKP yöneticilerinin ‘Mahkeme kararı gerekiyor’ demelerine.”

İş vaadiyle üye yaptırıyorlar

AKP yöneticilerinin, istifaların önüne geçmek için farklı taktiklere başvurduğunu ifade eden Tanal, işe yerleştirme vaadiyle insanların AKP’ye üye yaptırıldığını, iş bulma vaadi yerine getirilmediği gerekçesiyle de birçok kişinin AKP’den istifa ettiğini iddia etti.