CHP’li Tanal’dan A Haber’e canlı yayında düzeltme: Doğru bilgi vereceksin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, canlı yayında konuşan A Haber muhabirinin CHP’nin oyunu düşük söylemesi üzerine muhabire canlı yayına müdahale ederek oranı düzeltti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

A Haber muhabiri, Ümraniye İlçe Seçim Kurulu’nda CHP’nin aldığı 99 oyu canlı yayında daha düşük söyleyince, Tanal araya girip muhabire “Doğru bilgiyi söylemiyorsun. Türkiye’ye yanlış bilgi veriyorsun. Türkiye’ye doğru bilgi vereceksin” dedi.

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Muhabir de bunun üstüne “Burada mı müdahale edilir ya? Canlı yayında mı söylenir? Bir tek sen doğru biliyorsun” sözlerini sarf etti.