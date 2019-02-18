CHP’li Tanal, Yıldırım’ın giderayak yaptığı icraatı anlattı: Garsonunu müşavir yaptı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, görevinden ayrılmadan önceki son icraatlarından birinin kendisine hizmet eden garsonu müşavirliğe atamak olduğu öne sürüldü.

Mahmut Tanal.

İddianın sahibi CHP istanbul Milletvekili Mahmut Tanal.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Tanal şunları anlattı: “TBMM başkanlığından İsmail Kahraman da ayrılırken yakın ekibindekilere kıyak geçip müşavir yaptı. Hatta özel berberini meclis kadrosuna aldırdı. Binali bey de ondan geri kalmadı. Bazıları da şoförlerini istisnai kadrodan memur yaptılar. 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde teknik elemanlar için kullanılan bu maddeyi keyfi olarak görev ve yetki suiistimaline çevirdiler. KPSS ile alınması gereken göreve ileri yollarla memur alınıyor. Bu yolsuzluktur, liyakatsizliktir, kayırmadır. Kendi garsonunu müşavir yapan meclis başkanı Allah korusun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa kim bilir neler yapar. Giderayak kadrolaşmak görevi kötüye kullanmaktır.”

Müşavirliğe atanmasıyla memur emekliliği için avantajlar kazandıran ‘3600 ek gösterge‘den yararlanan Zeynel Nar’ın TBMM lokantasında şef garson olduğu ve bundan sonra da müşavir unvanı ile garsonluğu sürdüreceği bildirildi.