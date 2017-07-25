CHP’li Tanal: İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıkları Menzil tarikatının elnide

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının Menzil tarikatının elinde olduğunu öne sürdü.

KRT’ye konuşan Tanal, geçmişte ‘FETÖ’ye okul ve arsa tahsis edildiğini ve örgütün güçlendirildiğini dile getirerek, “Darbe girişimine kadar geldilerse aynı şekilde yeni FETÖ’ler çıkacak” dedi.

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Bakanlıkların Menzil tarikatının elinde olduğunu savunan Tanal, “Şu anda İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıkları Menzil tarikatının elinde. Emniyet mensupları tayin terfi alabilmek için Menzil’den referans alıyor. Böyle bir şey olabilir mi?” diye konuştu.

CHP’li vekil, “Devlet böyle cemaat kültürüyle idare edilemez. Sizin referansınız liyakat olacak. Liyakatın olmadığı ülkede kayırmacılık vardır, eşitlik olmaz, hukuk devleti olmaz, insan hakları olmaz” ifadelerini kullandı.