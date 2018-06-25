CHP’li Tanal ‘hazmedemedi’: Bu millete her şey müstahak

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenlere çıkıştı: “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak.”

Kişisel Twitter hesabından seçim sonuçlarına dair değerlendirmede bulunan Tanal, AKP’ye oy veren yurttaşları eleştirdi.

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Tanal paylaşımında şöyle dedi: “Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun, Ordu yüzde 65 oy veriyorsa; turizmin bitmesinden yakınan Antalya yüzde 43, Suriyelilerden illallah eden Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis yüzde 51 oy veriyorsa; şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa millete müstahaktır.”

Saydığı sorunların en çok AKP seçmenini etkilediğini savunan Tanal, asıl kaybedenin de onlar olduğunu savundu.

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Tanal şöyle devam etti: “Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız. Tezek yakan yüzde 18 vergi ödüyor. AKP’ye oy veriyor. Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor. Tezek yakmaya devam…”