CHP’li Şimşek, ‘militan’ı ‘açtı’: Parti sözcüsü gibi davrananları kast ettim

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, ‘militan’ ifadesiyle ‘parti sözcüsü gibi davrananları’ kast ettiğini söyledi.

Şimşek, Habertürk’te katıldığı canlı yayında “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz” demişti.

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Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha sonra aynı ifadeyi kullanmış, yine hukuki süreç başlatılmıştı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Şimşek, kendisinin “Kral çıplak” dediğini, kesinlikle terörle mücadele eden askere, jandarmaya ve polise olumsuz bir sözünün bulunmadığını ifade etti.

Şimşek şunları kaydetti: “Hizmetini düzgün yapan valiye, kaymakama laf eder miyim? Onlar bizim değerlerimiz. Benim kastettiğim bir siyasi partinin sözcüsü gibi davranan, toplantılara bile diğer partilerin milletvekillerini çağırmayan valilere, kaymakamlaradır. Valilerin iktidarın değil, devletin valisi olması gerektiğini hatırlattım.”