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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında polise hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Dihaber’in haberine göre Tanrıkulu, Gezi eylemleri sırasında kendisine “Sarhoş, alkol alıp gelmişsin, tükürerek konuşma” diyen Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar’a “Camış, utanmaz” diyerek hakaret etmekle suçlanıyor. CHP’li vekilin ‘kamu görevlisine görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte söz ve davranış ile hakaret etmek’ten bir yıldan iki yıla kadar hapsi isteniyor.

Tanrıkulu, 15 Haziran 2013’te Taksim Divan Otel önüne gelmiş, polis ile göstericiler arasındaki gerginliğin yatışması ve yaralılar için çağrılan ambulansa yol açılması için otelin önündeki kitleye ve çevik kuvvet polislerine konuşma yapmıştı.

Dolar ihraç edilmişti

Dolar, 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname’yle geçen ağustos ayında ihraç edilmişti.

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