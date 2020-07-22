CHP’li Sertel: RTÜK başkanı üç kurumdan toplamda 30 bin lira maaş alıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumdan toplamda aylık ortalama 30 bin lira maaş aldığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Son dönemde iktidarı eleştiren televizyon kanallarına getirilen ‘ekran karartma’ cezalarıyla eleştirilen Şahin, geçen ay Halkbank yönetim kurulu üyeliğine atanmıştı.

Reklam

Aynı zamanda Meclis’teki KİT Komisyonu’nun üyesi CHP’li Sertel, Şahin’in Halkbank’taki görevinden 12 bin 500 lira aylık maaş aldığını belirtti.

Sertel, komisyonda Halkbank yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin yönelttiği soruya şu cevabın verildiğini kaydetti: “Bankamız 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca; yönetim kurulu üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeye 22 bin 500 lira, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeye 12 bin 530 lira, denetim kurulu üyelerine de 10 bin 140 lira ücret ödenmektedir.”

Şahin’in RTÜK başkanlığından ortalama 15 bin lira aylık maaş aldığını hatırlatan Sertel, aynı zamanda Basın İlan Kurumu genel kurul üyesi Şahin’in, buradan da toplantı başına 6 bin lira civarında ödeme aldığını ifade etti.

Reklam

Sertel’in aktardığı rakamlara göre Şahin’in üç kurumdan elde ettiği aylık gelir 30 bin liranın üstüne çıkabiliyor.

Daha önce TÜRKSAT’tan da maaş alan Şahin, eleştiriler üzerine bu görevinden istifa etmişti.