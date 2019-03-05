CHP’li Savaş: Suriyeliler nüfusu korumak için doğum oranını yüksek tutuyor

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş, kentte iki Suriyeli muhtar adayı olduğunu ve beş yıl sonra Suriyeli belediye başkanı adayı olabileceğini belirterek “Nüfuslarını korumak için doğum oranlarını yüksek tutuyorlar” dedi.

Savaş’ın bir süre önce şu sözleri AKP’nin tepkisini çekmişti: “Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ‘Ben başkan adayıyım’ dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan’ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay’ı kazanabilecek durumda olabilecek.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

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Yeniçağ gazetesinden Ahmet Takan’a konuşan Savaş, ‘ensar-muhacir’ kavramına inandığını ve yedi yıldır her şeyin Suriyelilerle paylaşıldığını belirterek, “Fakat savaş bittikten sonra bu misafirlerimizin kendi öz yurtlarına dönmelerini istiyoruz. Şu anda 500 binden fazla Suriyeliyi şehrimizde ağırlıyoruz” diye konuştu.

İki Suriyeli muhtar adayı

AKP’nin tepkisini çeken açıklamasını ırkçılık yapmak için söylemediğini belirten Savaş şöyle devam etti: “Bu topraklar bizim coğrafyamız. 20 yıl mücadele ederek kazandığımız topraklar. Ancak Suriyeli vatandaşlar nüfus plansızlığı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alarak bu kentte ve ülkede söz sahibi olabilecekler. Örneğin bugün bir ilçemizde iki Suriyeli muhtar adayı olmuş. Beş sene sonra belediye başkanı adayı olabilecek. Kendi nüfuslarını korumak için doğum oranlarını yüksek tutuyorlar. Üç yıl önce Hataylı kadınların doğum oranı ile Suriyeli kadınların doğum oranı aynı iken bugün bu oran yüzde 60’a yüzde 40 oranında Suriyelilerin lehinde. Üç yıl sonra yüzde 75’e 25 olacak. 12 yıl sonra Türk nüfusu Suriyeli nüfusun altında kalacak. Ondan sonra hiç kimse Hataylı olup da belediye başkanı adayı olmaya cesaret edemez. Ben bunların hiçbirini ırkçılık yapmak için söylemedim. Hatay halkı ben bunları söyleyeyim diye beni seçti. Ben sussam bile gerçekler değişmeyecek. Çünkü bu bir millî mesele. Çorbada tuzu olmayanların sofrada gözünün olması doğru değil. “