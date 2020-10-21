CHP’li Sarıbal: Arpa, buğday ve mısırda vergilerin sıfırlanması, ‘Biz çaresiziz’ demek

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, arpa, buğday ve mısırda 2021’e kadar gümrük vergilerinin sıfırlanmasına, bu kararın, yeterli miktarda üretim konusunda Türkiye’nin çaresiz olduğunu kabullenmesi anlamına geldiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: burdurweb.com

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergileri 31 Aralık’a kadar sıfırlanmıştı. Söz konusu ürünler, buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır olarak açıklanmıştı.

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Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bugünü tarihin kara günlerinden biri olarak gördüğünü belirterek Türkiye’nin tarımda sürekli kötüye gittiğini söyledi.

Kötüye gidişe karşı bir önlem alınmadığını savunan Sarıbal, şimdi de sıfır gümrükle ithalat izni verildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Paranız olsa bile ekmek ve un bulamayacağınız tarihsel bir sürece gidiyoruz. Bu kararın adı çok nettir. ‘Biz ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda buğday, mısır, arpa konusunda çaresiziz, mecburen gümrük duvarlarını kaldırdık’ demektir. Bu yine 18 yıllık tarım politikasının çöktüğünün, çürüdüğünün temel adıdır.

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‘Stoklamaya teşvik’

Yine bu, kış aylarının çok daha zor geçeceğini, yıl başından sonra ihraç etmek için bile buğday, arpa, mısır bulunamayacağından dolayı özel sektöre ‘Gidin alın, depolarınızı stoklayın’ demektir. Bu, ‘Bizim üretimimiz yeterli, stoklarımız dolu’ diyen iktidar ve sözcülerinin yalanının deşifre olma kararıdır. Bu, 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi yabancı tekellere teslim ettiklerinin açık ifadesidir.”

Süt üreticilerinin de sıkıntılarına değinen Sarıbal, süt para etmediği için çiftçinin ineklerini kesime gönderdiğini ifade etti.