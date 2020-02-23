CHP’li Sarıbal: AKP döneminde 106 bin ton saman ithalatına 20 milyon dolar ödedik

CHP tarım politikaları ve tarım örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatının 77.6 milyar dolarda kalırken ithalatının 104.6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin İsviçre’den saman ithalatı yapmasını eleştirmişti. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ithal edilen ürünün saman değil, hububat kapçığı olduğunu söylemişti.

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Başlayan ithalat tartışmasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise “Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir. Kimsenin bu ülkede benim üreticimin, besicimin ve çiftçimin moralini bozmaya hakkı yoktur” diye karşılık vermişti.

’27 milyar dolar yabancı şirketlere’

CHP tarım politikaları ve tarım örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Pakdemirli’nin saman ithalatına ilişkin sözlerine şöyle karşılık verdi: “Pakdemirli bilmiyorsa öğrensin. Türkiye, 18 yıllık AKP iktidarı döneminde 106 bin ton saman ithalatına 20 milyon dolar para ödedi. Ayrıca bu dönemde tarımsal ürün ihracatımız 77.6 milyar dolarda kalırken ithalatımız 104.6 milyar dolar oldu. Aradaki 27 milyar doları yabancı şirketlere ve üreticilere ödedik.”

‘Her yıl yeni ithalat rekoru’

AKP döneminde ülkenin tarımda ‘net ithalatçı’ durumunu geldiğini belirten ve ‘her yıl yeni ithalat rekorunun kırıldığını’ söyleyen Sarıbal, sözlerine şöyle devam etti: “Fındık, kayısı, incir gibi birkaç ürün dışında bütün tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Her yıl yeni ithalat rekoru kırılıyor. Öyle ki buğday ithalatında ülkemiz şu anda dünya birincisi. Son iki yıldır tarımsal ürünlere 9 milyar doların üzerinde para ödedik. Bu politika AKP’nin ürettirmeme ve ithalat politikası ile yandaşa para kazandırma politikasıdır. Kısacası AKP, iddia ettiğinin aksine ne yerlidir ne de milli.”

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18 yılda üreticiye verilen destekten fazlasını ithalata harcadığını vurgulayan Sarıbal “2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre, üreticiye verilmesi gereken destek miktarı 318 milyar TL iken ödenen 141 milyar TL oldu. Çiftçimizin AKP’den 177 milyar TL alacağı var” dedi.