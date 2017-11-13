CHP’li Sağlar: ‘Esrarengiz kazı’ya Özal para göndermişti, Aziz Paul’ün mezarı arandı

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CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Tarsus’taki esrarengiz kazıda Aziz Paul’ün mezarının arandığını iddia ederek eski cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zamanında kazıya para gönderdiğini öne sürdü.

Tarsus’un 82 Evler Mahallesi’nde geçen yıl hiçbir açıklama yapılmadan yeraltı kazıları başlatılmıştı. MİT ve emniyet görevlilerinin de sık sık gelip incelemelerde bulunduğu kazı mekanını özel harekat polisleri korumuştu.

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Tonlarca toprak, kazılan tünellerden dışarı taşınmış, mahalleye gelen milletvekillerine bile bilgi verilmemişti. Gece gündüz süren kazılar mahalleliyi aylarca rahatsız etmiş. Ama tüm bunlara rağmen bu süreç boyunca tek bir resmi açıklama yapılmamıştı.

Kazılarla ilgili olarak, “Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu, tonlarca altın çıkarıldı” ve “Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor” gibi iddialar ortaya atılmıştı.

Kazı çalışmalarında resmi kayıtlara göre sadece bir sikke ve bir sütun parçası bulunmuştu.

‘Örtülü ödenekten para’

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, ‘esrarengiz kazı’yla ilgili CHP’li Sağlar şunları söyledi: “Kültür bakanlığım döneminde, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal örtülü ödenekten Mersin İl Özel İdaresi’ne para gönderdi ve Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi’nin de beni ziyarete geleceğini söyledi. O hafta büyükelçi geldi. Tarsus’taki kilisenin kendileri için çok önemli olduğunu, Aziz Paul’ün mezarının da kilise civarında olduğuna inandıklarını söyledi. Restorasyon tamamlandı ama o zaman mezar aranmadı. Aldığım bilgi ve tahminimce şimdiki kazıda, mezar arandı. Güvenlik önlemleri doğal ama arkeolojik bir kazı yapıldığı açıklansaydı, bunca spekülasyona meydan verilmezdi. Eğer mezar bulunursa Tarsus, Hristiyanlar için bir numaralı merkez olur ve milyonlarca turist ibadete gelir.”

Vatikan, daha önce kazıyla ilgilerinin olmadığını duyurmuştu.