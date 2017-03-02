CHP’li Sağlar, başbakana sordu: FETÖ’nün eğitim imamı Hüseyin Çelik mi?

Erzurum’da ‘FETÖ/PYD’ soruşturması kapsamında ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Muhammet Lütfi Bayrak’ın avukatı Faruk Terzioğlu, duruşmada eski milli eğitim bakanı Hüseyin Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ise Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “FETÖ’nün eğitim imamı Hüseyin Çelik midir?” diye sordu.

Darbe girişiminden bir ay sonra tutuklanan Muhammet Lütfi Bayrak hakkında hazırlanan iddianamede, Bayrak’ın Bank Asya’ya düzenli olarak para transferi yaptığı ve Cemaat mensuplarıyla görüşmeler yaptığı belirtildi. İddianamede, Bayrak’ın darbe girişiminden sonra kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikası’nın (Aktif-Sen) üyesi olduğu kaydedildi.

‘Ülkemden nefret etmem için yedi aydır her şey yapıldı’

Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ikinci duruşmada tutuklu Muhammet Lütfi Bayrak ve avukatları hazır bulundu. Bayrak ifadesinde, “Hiçbir zaman terörist olmadım. Ülkemden nefret etmem için yedi aydır her şey yapıldı, ama yine de nefret etmedim. Vereceğiniz karara saygılıyım” dedi.

Aktif-Sen üyeliği için dönemin milli eğitim bakanı Hüseyin Çelik’in talimat verdiğini belirten avukat Terzioğlu, üye olanlar için o dönem kesilen sendika aidatlarına karşı her üç ayda bir ödeme yapıldığını ve üyelere 45 lira fazla maaş verildiğini öne sürdü.

Çelik’e de ‘ByLock’ soruşturması yapılması gerektiğini savunan Terzioğlu şöyle devam etti: “Bank Asya TMSF’ye devredildiğinde müvekkilime mesaj gelmiş, ‘Size daha iyi hizmet vermek istiyoruz, paranızı çekmeyin’ diye. Müvekkilim de 132 gram altınını bankaya yatırıyor diye terör örgütü üyesi oluyor. Hüseyin Çelik ve TMSF başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. Sempati duyan herkesin burada yargılanması lazım. Devleti yönetenler, dönemin başbakan yardımcısı ağlamış, ben de Türkçe Olimpiyatı için gelen çocukların başını okşamışım.”

Tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Bayrak’ı önce ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıl, daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum etti.

Bayrak’ın ‘ByLock’ kullanmadığının tespiti üzerine hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verildi.

‘FETÖ üyelerinin ‘siyasi imamı’ bir türlü ortaya çıkmadı’

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde süreci anlatarak şu soruları sordu:

“FETÖ üyelerinin ‘hava imamı, kara imamı, üniversite imamı’ bulunurken ‘siyasi imamı’ bir türlü ortaya çıkarılmamıştır.

Bu çerçevede:

* Hüseyin Çelik hakkındaki iddialar doğru mudur? Bu konu hakkında herhangi bir soruşturma açılacak mı?

* Aktif-Sen üyelerinin maaşlarına ek olarak 45 TL fazla verildiği iddiası doğru mudur?

* FETÖ’nün eğitim imamı Hüseyin Çelik midir?”

Abdullah Gül’ün başbakanlığında kültür bakanı, 2003-2009 yıllarında ise milli eğitim bakanı olarak kabinede yer alan Çelik, ‘üç dönem’ kuralına takıldığı için 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmemişti.