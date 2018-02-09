CHP’li Pekşen’in iddiası: Kızılay topladığı kanı yurt dışındaki ilaç tekellerine satıyor

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Kızılay’ın topladığı kanı, plazma, eritrosit, trombosit olarak ayrıştırarak kullanıma sunduğunu ve kullanım fazlası kan ürünlerini yurt dışındaki tekellere sattığını öner sürdü.

Bir dönem Kızılay hukuk müşavirliğinde de görev yapmış olan Pekşen, “Kızılay topladığı kanı, Plazma, Eritrosit, Trombosit olarak ayrıştırarak kullanıma sunmakta ve maalesef Türkiye’de kanser ve diyaliz ilaçları üretimi olmadığı için kullanım fazlası kan ürünleri haraç mezat yurt dışındaki tekellere satılmakta ve oradan ilaç olarak milyarlarca dolar ödenerek ithal edilmektedir” diye konuştu.

Reklam

Evrensel’in haberine göre, iddialar üzerine Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay’ın yürütmekte olduğu gönüllü bağış çalışmalarıyla ilgili bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Kızılay’dan bağış kanlarının satıldığı iddiaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Kızılay’ın topladığı kanların bir kısmının yurt dışına satıldığı iddiaları yalan ve iftiranın en büyüğüdür” denildi.

Kızılay’ın ülke kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’lik bir bölümünü tamamen gönüllülerden aldığı kan ile karşıladığı belirtilen açıklamada, bir ünite kan ya da kan bileşeninin ne yurt içinde bir şirkete ne de yurt dışına satılmadığı, satılmasının da söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu yönde bir belgesi var ise Pekşen’in kamuoyu ile paylaşması, aksi halde Kızılay tarafından tüm yasal hakların kullanılacağı bildirildi.