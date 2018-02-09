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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Pekşen’in iddiası: Erdoğan, Papa’yla görüşmek için Vatikan’a bağış yaptı

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CHP Trabzon Milletvekili avukat Haluk Pekşen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Vatikan’da Papa Francesco’yu ziyaretiyle ilgili, “Erdoğan’ın bu ülkeye (Vatikan) yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İki isim, hafta başında Vatikan’da görüşmüştü.

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Meclis’e konuyla ilgili soru önergesi veren Pekşen şu ifadeleri kullandı: “AKP iktidarının beceriksiz yandaşlara emanet ettiği dış politikayla birlikte rüşvet ve bağışa dayalı yeni bir dış politika anlayışı ortaya çıktı. Artık herhangi bir ülke liderinden randevu almak için ya rüşvet olarak o ülkeden uçak, veya et almak gerekiyor ya da o ülkeye bağış yapmak gerekiyor. Son olarak Vatikan’a Papa’yı ziyarete giden Erdoğan’ın bu ülkeye yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir. Buradan 80 milyon adına soruyorum Papa ile görüşmek için bu ülkenin gariban halkının parasını ‘Haçlı ittifakının merkezi’ dediği Vatikan’a nasıl vermiştir?”

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