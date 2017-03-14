CHP’li Pavey: Avrupa’yla gerginlik ne Erdoğan’ın ne de AKP’nin umurunda

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, bazı Avrupa ülkeleriyle gerginliğin ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ne de AKP hükümetinin umurunda olduğunu söyledi.

Berlin’de Deutche Welle’nin sorularını yanıtlayan Pavey, AKP’nin, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunu bir parti seçimine dönüştürmeye çalıştığını vurgularken uluslararası gerilimlerden faydalandığını söyledi: “İktidar, kendi koyduğu yasaları çiğniyor. Çünkü bizim kanunumuzda yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında her türlü propaganda yasaklanmıştır, hatta bu, 2008 yılında AKP’nin getirdiği bir kanundur. Bunun altında yatan düşünce ise Türkiye’deki siyasi tartışmaların yurt dışındaki tartışmalara yansımamasıdır.”

“Yaşanalar Türkiye’ye, Türk diplomasisine itibar kaybettiriyor” diyen Pavey, şöyle devam etti: “Özellikle hükümetin yurt dışında demokrasiye yönelik yaptığı açıklamalar, Türkiye’de yaşanan demokrasi ihlalleri göz önünde tutulduğunda, dünya kamuoyunda bir tutarsızlık, bir çifte standart olarak algılanıyor. Eğer demokrasi dersi vermek istiyorsak ve samimi isek iğneyi kendimize çuvaldızı başkalarına batırmak durumundayız.”

‘İtibar yerle bir’

Bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerginliğin ne Erdoğan ne de AKP’nin umurunda olduğunu söyleyen CHP’li vekil, uzun vadede Türkiye’nin sıkıntılarla boğuşacağını kaydetti.

Türkiye’nin diplomasiyle yarattığı itibarın yerle bir edildiğini de kaydeden Pavey sözlerini şöyle tamamladı: “Beraberinde yaşananlar yurt dışındaki temsiliyetlerimizin gücünün düşmesi anlamına da geliyor. Ve biliyoruz ki, uluslararası itibar ve güven bir kere zedelendiği zaman yeniden inşası çok uzun yıllar alır. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün ne kadar doğru olduğunu ne yazık ki yaşayarak öğrenmek zorunda kalacağız.”