CHP’li Öztürk Yılmaz: ‘Arapça ezan okunmasın’ diyene ilk ben karşı çıkarım

Türkçe ezan istemesinin ardından partisi tarafından disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Arapça ezan okunmasın” demediğini söyledi.

Yılmaz, ezanın Türkçe okunmasını istemesinin ardından partisi tarafından disipline sevk edilmişti. CHP’li vekil, bu sevkin ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ağır sözler sarfedince edince ikinci kez disipline sevk edilmişti. Ancak Yılmaz’ın bu sefer partiden kesin ihracı istenmişti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Yılmaz, CHP’den ihraç edilmesi halinde parti kuracağı yönündeki soruya ne “Evet” ne de “Hayır” dedi.

Yılmaz, CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü iddia ederek telefonlarının susmadığını, odasının dolup taştığını öne sürdü.

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CHP’li vekil şunları söyledi: “Ben ‘Arapça ezan okunmasın’ demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum ama ‘Türkçe ezan okunsun’ dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı.”