CHP’li Öztunç: RTÜK başkanı kendine ‘Küçük Reis’ diyor; yasadışı 60 bin lira maaş alıyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumda görev alarak ayda yaklaşık 60 bin lira maaş aldığını öne sürerek, bu durumun yasalara aykırı olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Aynı zamanda eski bir RTÜK üyesi Öztunç, Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek, RTÜK başkanını hedef aldı.

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Şahin’in ‘yasadışı yollarla’ yüksek maaş almanın yanısıra kurum çalışanlarına da mobing yaptığını iddia eden Öztunç, kurum içerisinde Şahin’in kendisine, ‘Küçük Reis’ dedirttiğini öne sürdü.

Öztunç, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un bir an önce RTÜK başkanını görevden alması gerektiğini belirtti.

CHP’li vekil Meclis’teki toplantısında şöyle konuştu: “RTÜK üyelerinin özel ve tüzel, devlette, özel şirketlerde görev yapması yasaktır. 6112 sayılı kanunun 38’inci maddesi açıktır. RTÜK üyesi RTÜK üyeliği dışında başka hiçbir yerde görev yapamaz, gelir elde edemez. Ama ne yazık ki şu anki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Basın İlan Kurulu’nda genel kurul üyesi ve aynı zamanda TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi. RTÜK başkanı olarak maaş alıyor, Basın İlan Kurulu’nda genel kurul üyesi olarak 5 bin 300 lira maaş alıyor, TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olarak da 15-20 bin lira maaş alıyor. RTÜK başkanının aylık maaşı 50-60 bin lirayı buluyor.”

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