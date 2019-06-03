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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Öztrak’tan YSK’ya: Kusur varsa neden aynı kişilerle seçim yenileniyor?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararını eleştirerek “Kusur varsa neden aynı kişilerle seçim yenileniyor” dedi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İstanbul’u ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı üstüne YSK İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimini ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu’ gerekçesiyle, 23 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal etmişti.

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Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu da sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemiş, YSK da ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Öztrak Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden? Başkan ve müdürlerin bir kusuru yok ise seçimi yenilemek neden?” 

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