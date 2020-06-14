Öztrak’tan Erdoğan’a gönderme: Bilim Kurulu yerine Gönül Kurulu’nu dinliyolar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, corona virüsü vaka sayılarındaki artışa işaret ederek “Gönül Kurulu’nun sözünü dinliyorlar” dedi.
İlk kez 11 Mart’ta vaka kayda geçen Türkiye’de pik noktasına ulaşılmış, ardından aktif hasta sayısının azalmasıyla kısıtlamalar da kaldırılmıştı.
Ancak son birkaç gündür, günlük vaka sayısında gözle görülür artış meydana geldi.
Konuya dair Twitter’da paylaşımda bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı: “Salgında ilk dalgayı atlatamadan ikinci dalgaya yakalanma riskimiz giderek artıyor. 13 Haziran’da günlük hasta sayımız, 16 Mayıs’tan bu yana, en yüksek seviyeye çıktı. Bilim Kurulu’nun sesini dinlemesi gerekenler ise hala kendi Gönül Kurulu’nun sesini dinliyor.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran’da getirilen sokağa çıkma yasağını “Gönlümüz razı olmadı” diyerek kaldırmıştı.