CHP’li Öztrak’tan Biden’a: Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeç

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, depreme ilişkin önlemlerin bir an önce masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Öztrak Covid-19 salgınıyla mücadelenin iyi yönetilemediğini belirtti; ABD başkan adayı Joe Biden’a sert çıktı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reklam

AA’nın haberine göre CHP sözcüsü, 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra deprem vergileri çıkarıldığını, 2004’ün başında bu vergilerden ‘özel iletişim vergisi’nin kalıcı hale getirildiğini anımsattı.

Öztrak, bu vergiden 34 milyar 858 milyon dolar toplandığını belirterek, bu kaynaklarla İstanbul ve Marmara’da olası bir depreme karşı hiçbir şey yapılmadığını savundu.

‘Deprem önlemlerini masaya yatırın’

İstanbul’u 25 yıl, Türkiye’yi 18 yıldır yöneten kadroların gerekenleri yapmadığını savunan Öztrak, iktidarın yerel yönetimlerin elini, kolunu bağlamaya uğraştığını söyleyerek şöyle konuştu: “Yerel yönetimlerle uğraşmayın. Bir araya gelin, istişare edin. Yaklaşan depreme karşı alınacak önlemleri masaya yatırın. Yapılması gerekenleri, yerel ve merkezi yönetim el ele, güç birliği içinde bir an evvel yapmaya başlayın.”

Reklam

Daha açılmadan Kanal İstanbul’un etrafının parsel parsel yandaşlara peşkeş çekildiğini iddia eden Öztrak, “Şimdi de ‘Kanal İstanbul’ diyerek milyarlarca avroyu, doları depremle ilgisiz bir rant projesine gömmeye hazırlanıyorlar” dedi.

‘Sekiz ay önce neredeydiniz?’

Biden’ın açıklamalarına da değinen parti sözcüsü, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bundan yaklaşık sekiz ay önce, ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı tarafından söylenmiş, kabul edilemez sözler, saray tarafından daha yeni yurt içi siyasete servis edildi. Troller, havuz medyası, saray yanaşmaları, saray beslemeleri, sarayın propaganda başkanlığı dört bir koldan, sekiz ay önce söylenen sözleri bugün büyük bir coşkuyla köpürtüyorlar.

Sekiz ay önce bu laflar söylendiğinde, bu ülkenin dışişleri bakanı neredeydi? Bu densizliğe ne cevap verdi? O koskoca gökdelenleri tahsis ettiğiniz, başındakilere çifter çifter maaşlar bağladığınız İletişim Başkanlığı ne işe yarar? Anadolu Ajansı ancak geçtiğimiz mayıs ayında, Biden’ın sözlerini İngilizce haber yapmış. Ama o da Türkçe haber yapmamış.

Her konuda atıp tutan sarayın kibirli adamı, neden sekiz aydır susmuş? Bu milletin hakkını, hukukunu, haysiyetini ne biçim koruyorsunuz? Neden, tam sekiz ay sonra konuyu iç siyasete malzeme yapıyorsunuz? Bu lafları söyleyen bu hadsizliği yapan kim?”

‘Biden’ın sözleri bize uymaz’

Biden’ın sözlerini sert dille eleştiren Öztrak, şöyle devam etti: “Biden’ın sözleri bize uymaz. Bizler başkaları gibi siyaseti emperyalistlerin projelerinde eş başkan olmak için yapmayız. Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olmayı kabul etmeyiz. “Bizler ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen büyük bir önderin kurduğu partinin neferleriyiz. Bizim tek desteğimiz milletimizdir. Çünkü biliriz ki ‘Egemenlik bila kaydü şart millete aittir’. Biden’e tavsiyemiz, kankası Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir.”

‘Tavsama olduğu açık’

Covid-19 salgınının iyi yönetilemediğini savunan Öztrak, son beş gündür yeni hastaların sayısının iyileşen hastaların sayısını aştığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığımızın verilerini duyuyoruz ama bu arada Tabipler Odası’nı da dinlemek lazım. İkisini birlikte değerledirdiğimizde mücadelede bir tavsama olduğu açık.”

‘Dış borç üçe katlandı’

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren CHP sözcüsü, dolar ve avro karşısında, milli paranın satın alma gücünün kuşa döndüğünü savundu.

Öztrak, şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldiklerinde 130 milyar dolar olan ülkemizin dış borcu, neredeyse üçe katlanmış, 431 milyar dolar olmuş. Bu ülkede finans kesimi hariç şirketlerin dış borcu şu an 165 milyar dolar. Yani, dolar kurundaki her 10 kuruş oynamanın şirketlere maliyeti 16.5 milyar lira.”

‘Böyle rezerv kaybı görülmedi’

CHP sözcüsü, ayrıca hükümetin döviz rezervlerini erittiğini belirterek, rezervlerin ilk altı ayda 30 milyar dolardan fazla eridiğini, böyle bir rezerv kaybının daha önce hiç görülmediğini söyledi.

Yılın yedi aylık bölümünde faiz hariç harcamalar yüzde 19 artarken, faiz harcamalarının yüzde 36 arttığını ve 80 milyar lira ulaştığını söyleyen Öztrak, geçen yılın tamamında 125 milyar lira olan bütçe açığının, bu yılın yedi ayında 139 milyar liraya çıktığını belirtti.