CHP’li Öztrak: YSK’yı zan altında bırakıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK’yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir” sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak tepki göstererek “Ortada bir oyun da şaibe de yok, ortada hazımsızlık var” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İktidarın YSK’yı zan altına almaya başladığını kaydeden Öztrak, “YSK’yı baskı altına almayı bırakın. CHP hedef gösteriliyor, partimize kara çalmaktan vazgeçmiyorlar” diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının artık kabul edilmesi gerektiği belirten Öztrak sözlerine şöyle devam etti: “Bir yandan biz YSK’yı tehdit etmiyoruz diyorlar, YSK’yı zan altında bırakıyorlar. 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun yok. Ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği Ekrem İmamoğlu’na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı seçim yenilemesi için yeni kriter ortaya koymuş. Yarım puan fark olursa seçim yenilenir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Bush, Al Gore karşısında 500 oyla kazandı.”

Öztrak, Erdoğan’ın YSK üyelerinin tehdit edildiğine yönelik eleştirisiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Engin Altay ben sizi Kızılay’da yürütmem dese tehdittir. Değerlendirmede bulunuyor. YSK bunu bir tehdit olarak algılamadı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu ülkenin kurumuna bunu yaparsanız aklanırsınız demek tehdittir, zan altında bırakmaktır.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, YSK üyeleri ile ilgili şunları söylemişti: “YSK’nin saygıdeğer üyeleri, anayasadan aldığınız yetkiyi kullanıyorsunuz, kanunlara uygun kullanmak zorundasınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler”

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