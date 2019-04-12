CHP’li Öztrak: YSK üzerinde iktidarın çok ciddi baskısı var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi sonucu hala açıklamamasını ‘iktidarın çok ciddi baskısı’na bağladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isterken öne çıkardığı iddiaların başında Büyükçekmece’ye yasadışı şekilde seçmen kaydedildiği geliyor. Dün (11 Nisan) toplanan YSK, AKP’nin seçimin yenilenmesi talebini görüşmeyi ertelemişti.



Reklam

YSK’nın önüne gelen ‘kumpas dosyası’nı görüşmeyi ‘olağandışı‘ bir biçimde sürekli ertelemesinin soru işaretlerine neden olduğunu kaydeden Öztrak, “İktidarın sandıktan çıkan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul’da kaybettiği seçimi masa başında çalma operasyonuna izin verilmemeli” dedi.

YSK’nın 2014’te aldığı emsal kararları hatırlatan CHP’li sözcü, YSK’nın önünde tarihi bir karar olduğunu ifade ederek, “YSK’nın kararı, Türkiye’nin seçimle gelenin seçimle gittiği demokratik bir ülke mi yoksa koltuğa oturanın kalkmadığı totaliter bir rejim mi olduğunu söyleyecek” dedi.