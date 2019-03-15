CHP’li Öztrak: Türkiye’deki gerçek işsiz sayısı 94 ülkenin nüfusundan fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak “İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı kasım-aralık-ocak aylarını kapsayan aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla Şubat 2010’dan bu yana en yüksek oran olan yüzde 13.5’e çıktı.

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AA’nın haberine göre, Öztrak resmi işsizlik rakamlarının yanısıra iş bulmaktan ümidini kestiği için ya da diğer nedenlere iş gücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığında, ‘geniş tanımlı işsiz sayısı‘nın da önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyona yakın artış göstererek 6,6 milyon kişiye ulaştığını söyledi.

CHP sözcüsü, Türkiye’deki gerçek işsiz sayısının dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu savundu.

‘Vatandaşla dalga geçiyorlar’

Bu rakamın üstüne eksik ve yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik istihdam edilenler eklendiğinde gerçek işsiz sayısının 8 milyon olduğunu söyleyen Öztrak, “Türkiye’deki gerçek işsiz sayısı dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan fazladır” ifadelerini kullandı.

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Çalışan sayısında rekor düşüşler görülürken iktidarın ‘ekonomi dengeleniyor‘ söylemlerinin ‘vatandaşla adeta dalga geçmek olduğunu‘ belirten Öztrak, “Resmi verilerle dahi krizin milletimizin üzerine yüklediği yük artık saklanamamaktadır” diye konuştu.