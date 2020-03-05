CHP’li Öztrak: Özkoç’a planlı linç girişimini lanetliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ”TBMM Genel Kurulu’nda, grup başkan vekilimiz sayın Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

CHP’li Özkoç dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulunmuştu. Özkoç “Bizim şehitlerimize ‘Kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide ‘Kelle’ diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” ifadelerini kullanmıştı. Ardından genel kurulda CHP ve AKP’li milletvekilleri kavga etmişti. Ankara başsavcılığı Özkoç hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatırken, Erdoğan’ın avukatı da 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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‘Şehitlerin konuşulacağı yer milletvekilleri toplantısı mıdır?’

Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması gerektiğini söyleyen Öztrak şöyle konuştu: “İdlib’de 36 vatan evladı şehit olmuşken, kalleş bir saldırıyla ordumuz taammüden hedef alınmışken, bunun görüşülüp tartışılacağı yer AK Parti’nin İstanbul milletvekilleri toplantısı mıdır? AK Parti’nin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı mıdır? İdlib’deki hain saldırılar sadece AK Parti’yi mi, yoksa 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını mı ilgilendirmektedir? Eğer, idlib’de yaşananlar milli bir meseleyse, bunun görüşüleceği tek adres vardır o da TBMM Genel Kurulu’dur; çünkü şehitlerimiz, milletimizin ve TBMM’nin şehitleridir.”

‘İktidar sorunları CHP’ye hakaret ederek örtmeye çalışıyor’

Öztrak, iktidarın ekonomiden dış politikaya yaşadığı tüm sorunları CHP’ye hakaret ederek örtmeye çalıştığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar ekonomiden dış politikaya her alanda yaşadığı savrulmanın üzerini, şehitlerimizin tertemiz kanıyla ve CHP’ye hakaret ederek örtmeye çalışmaktadır. Ancak feraset sahibi milletimiz yaşananları en iyi şekilde değerlendirmekte ve sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Demokrasiye inanan, bu ülkenin ilerici ve aydınlık kesimlerine düşen görev ise uyanık ve dikkatli olmaktır, demokrasi ve milli irade değerleri üzerinde birliğimizi, dirliğimizi güçlendirmektir.”