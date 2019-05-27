CHP’li Öztrak: Oyların çalındığı videoyu hala bekliyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir asker cenazesinde uğradığı saldırıda kendisine yumruk atan saldırgana ilişkin, “AKP’li yetkililere soruyoruz: Genel başkanımıza saldıran inek hırsızıyla partinizin ilişkisi kesildi mi? Hâlâ partinizin üyesi mi?” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün 1989-1990 yılları arasında inek hırsızlığından hapis yattığı öğrenilmişti.

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AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” demesini eleştiren Öztrak şunları söyledi: “E artık pes dedik. Bu beyler önce oyları bize verin diyorlar. Sonra gerekirse tövbe ederiz diyorlar. Artık ne ayıp, ne de günah biliyorlar. Bu millete karşı işlediğiniz günahları ne yapacağız. Ekrem İmamoğlu 18 günde tam da israf düzenine son veriyordu ki mazbatasını elinden aldılar.”

‘Hırsızlık varsa videoyu göstersinler’

İstanbul seçiminin iptaline dair ‘elimde oyların çalınmasına ilişkin video var’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da gündeme getiren CHP sözcüsü, ‘o videoyu beklediklerini’ söyledi.

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerekçeli kararın herhangi bir yerinde, herhangi bir hırsızlık ifadesine rastlanmıyor. AKP genel başkanı 3 Nisan’da çıktı dedi ki, hırsızlığın videosu var dedi. O videoyu bekliyoruz. Hırsızlık varsa şu videoyu göstersinler. Milletin hakkı yenmiştir.”